شؤون فلسطينية

الحمدالله: عملنا يلتقي ويكمّل الجهود الإنسانية التي تبذلها المؤسسات الخاصة والأهلية

الحمدالله: عملنا يلتقي ويكمّل الجهود الإنسانية التي تبذلها المؤسسات الخاصة والأهلية
رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "أمام الواقع المتفاقم في بلادنا سارعنا عملنا الحكومي ووجهناه لتعزيز صمود شعبنا وسخرنا كل تدخلاتنا للمواطن أولا من خلال التأكيد على أن تكون لكل بنية ومؤسسة عامة الجاهزية والفاعلية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وتوفير الأمن والاستقرار لهم، وتطوير وتوسيع شبكات الحماية والأمان الاجتماعي".

جاء ذلك خلال كلمته في الافطار الرمضاني في قرية SOS لرعاية الأيتام وفاقدي الرعاية الاسرية، اليوم الخميس في بيت لحم، بحضور محافظ بيت لحم جبرين البكري، ورئيس مجلس الأمناء لقرى الأطفال في فلسطين محمد اشتية، ووزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الشاعر، ووزير الصحة جواد عواد، ووزيرة السياحة رولا معايعة، والمدير الوطني لقرى الأطفال SOS محمد الشلالدة.

وأضاف الحمد الله: "ننظر بكل اهتمام لعمل قرية SOS التي تهتم بنشأة وتنشئة الأطفال والشباب وحمايتهم وتحسين ظروف حياتهم وتصعيد طاقاتهم وتمكينهم. فعملنا في الحكومة، يلتقي ويكمل الجهود الإنسانية التي تبذلها المؤسسات الخاصة والأهلية لتحصين مجتمعنا ورعاية أفراده. وقد كان لنا اهتمام متزايد بالأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية سواء في إطار SOS أو خارجها، وراعينا أن نرفد القرية بجملة من الخدمات الحكومية في كل من قطاع الصحة بتأمين العلاج والخدمات الطبية لنزلائها، وفي قطاع التعليم لإلحاق عدد كبير من أطفالها بالمدارس الحكومية، ومن خلال وزارة العمل لتشغيل الشابات والشبان فيها وتقديم التوجيه المهني وغيرها، كما وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية مرجعية قانونية ومهنية لقرى الأطفال".

وتابع رئيس الوزراء: "ببالغ الفرح والسرور، أتواجد معكم في هذا الإفطار الرمضاني لأبنائنا وبناتنا في قرية SOS ومربياتهم، وأشعر بكل اعتزاز، وأنا أجتمع بالقائمين على هذه القرية، التي في رحابها ينشأ الأطفال محاطين بالحب والرعاية والحماية".

وأردف الحمد الله: "باسمي ونيابة عن الرئيس محمود عباس، أحييكم جميعا على ما تبذلونه من جهد من خلال برامجكم الرائدة، هنا في قريتكم في بيت لحم أو في غزة، وفي بيوت الشابات والشبان، لتكونوا العائلة والمأوى والأمان والمجتمع الداعم لأحبائنا، ليواصلوا تطورهم ويطوروا علاقاتهم وقدراتهم الفردية والمجتمعية، ويصبحوا مواطنين صالحين قادرين على التفاعل والاندماج في وطنهم وبين أبناء مجتمعهم".

واستطرد رئيس الوزراء: "لا يخفي عليكم حجم التحديات الجسيمة التي تعصف بوطننا، فإسرائيل تواصل بدعم من الإدارة الأمريكية، ممارسة الانتهاكات بحق شعبنا الأعزل، وتوسع استيطانها العسكري وتصعد من وتيرة مصادرتها للأرض والموارد، وتهدم البيوت والمنشآت، وتستصدر القرارات والتشريعات لتكريس احتلالها وطمس واقتلاع الوجود الفلسطيني، إننا اليوم بقيادة الرئيس محمود عباس نعمل على تطويع وتوظيف وسائل وأدوات الدبلوماسية والانضمام للمحافل والمنظمات الدولية لضمان وقوف دول العالم وقواها المؤثرة أمام واجباتها ومسؤولياتها في لجم العدوان الإسرائيلي ومساءلة إسرائيل عن جرائمها، وتوفير الحماية الدولية الفاعلة لشعبنا من بطش وتعنت الاحتلال الإسرائيلي".

واستدرك الحمد الله: "إننا ومن خلال هذا الإفطار الرمضاني، إنما نجسد معاني التعاضد والمودة والتكافل بين أبناء شعبنا الواحد، وأدعو الجميع إلى التفاعل مع رسالة وأهداف قرية SOS وكافة المؤسسات المختصة برعاية الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية ومزودي برامج الدعم الأسري، ترجمة لواجبنا الديني والإنساني والأخلاقي في تقديم الرعاية والعناية والاهتمام بالطفل الفلسطيني وتوفيرمقومات تطوره ونمائه بل وسعادته أيضا".

وقال الحمد الله: "باسم الرئيس محمود عباس أجدد اعتزازي بالخدمة النوعية المتقدمة وبالعطاء الكبير الذي نراه هنا في SOS وبالجو العائلي المثالي في كنفها، فأنتم أصحاب مسيرة طويلة غنية في رعاية الأطفال على أسس الموائمة بين المعايير الوطنية والمجتمعية والسياسات الدولية لقرى SOS، ولنا أن نفخر بأن القرية هنا في بيت لحم كانت أول قرية أطفال في الشرق الأوسط. سنواصل دعمنا للأدوار الهامة التي تلعبونها في حياة أطفالنا وشبابنا".

واختتم رئيس الوزراء كلمته: "أحيي في هذه المناسبة، كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية ومؤسسات المجتمع المدني التي تصون وحدة مجتمعنا وسلمه وترعى أفراده، وتشارك معنا في التأسيس لمستقبل أفضل لهم. إننا نعول عليكم، ونبني على عملكم الإنساني الخير في تكريس وحدة الوطن وضمان تواصل وتفاعل وتراحم أبنائه، كلي أمل بأن تلتقي دائما جهودنا لغرس السعادة والأمل والطمأنينة في نفوس أطفالنا، ورسم مستقبلهم على أرض دولتهم فلسطين وعاصمتها القدس".

أخبار ذات صلة

إصابة أربعة مواطنين في شجار عائلي شرق نابلس

إصابة أربعة مواطنين في شجار عائلي شرق نابلس

عشيّة يوم القدس.. الاحتلال يُمدّد منع سفر الشيخ عكرمة صبري

عشيّة يوم القدس.. الاحتلال يُمدّد منع سفر الشيخ عكرمة صبري

تخوفات إسرائيلية من انطلاق صواريخ على مدى 15 كيلومترًا داخل غلاف غزة

تخوفات إسرائيلية من انطلاق صواريخ على مدى 15 كيلومترًا داخل غلاف غزة

فيديو: منذ الصباح.. 25 حريقا في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية

فيديو: منذ الصباح.. 25 حريقا في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية

عريقات: أي تحركات للإدارة الأمريكية في المنطقة لا تعنينا بشيء

عريقات: أي تحركات للإدارة الأمريكية في المنطقة لا تعنينا بشيء

كهرباء غزة: عودة خط 9 والخطوط الاسرائيلية المغذية لمدنتي رفح وخانيونس

كهرباء غزة: عودة خط 9 والخطوط الاسرائيلية المغذية لمدنتي رفح وخانيونس

نتنياهو: نريد للفلسطينيين دولة لكن &#34;الحكم بأيديهم والأمن بأيدينا&#34;

نتنياهو: نريد للفلسطينيين دولة لكن "الحكم بأيديهم والأمن بأيدينا"

مصرع مواطن بطلق ناري طائش بمخيم الشاطئ غرب غزة

مصرع مواطن بطلق ناري طائش بمخيم الشاطئ غرب غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة أربعة مواطنين في شجار عائلي شرق نابلس

إصابة أربعة مواطنين في شجار عائلي شرق نابلس

عشيّة يوم القدس.. الاحتلال يُمدّد منع سفر الشيخ عكرمة صبري

عشيّة يوم القدس.. الاحتلال يُمدّد منع سفر الشيخ عكرمة صبري

فيديو: منذ الصباح.. 25 حريقا في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية

فيديو: منذ الصباح.. 25 حريقا في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية

الحمدالله: عملنا يلتقي ويكمّل الجهود الإنسانية التي تبذلها المؤسسات الخاصة والأهلية

الحمدالله: عملنا يلتقي ويكمّل الجهود الإنسانية التي تبذلها المؤسسات الخاصة والأهلية

كهرباء غزة: عودة خط 9 والخطوط الاسرائيلية المغذية لمدنتي رفح وخانيونس

كهرباء غزة: عودة خط 9 والخطوط الاسرائيلية المغذية لمدنتي رفح وخانيونس

المالكي يلتقي وزير خارجية لاتفيا ويبحثا العلاقات الثنائية

المالكي يلتقي وزير خارجية لاتفيا ويبحثا العلاقات الثنائية

الهيئة المستقلة ترحب بانضمام فلسطين لبروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام

الهيئة المستقلة ترحب بانضمام فلسطين لبروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام

(مؤشر القدس) ينخفض ونشاط مرتفع نسبياً خلال الأسبوع الأول من حزيران

(مؤشر القدس) ينخفض ونشاط مرتفع نسبياً خلال الأسبوع الأول من حزيران

منوعات

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:&#34;اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت&#34;

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:"اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت"

لطيفة تبكي مرة أخرى: هذا ماحدث بالتفصيل بخصوص السعودية

لطيفة تبكي مرة أخرى: هذا ماحدث بالتفصيل بخصوص السعودية

بصورة&#34;حميمية&#34;.. الفنان اللبناني نيكولا شلهوب يعلن زواجه من رجل

بصورة"حميمية".. الفنان اللبناني نيكولا شلهوب يعلن زواجه من رجل

بعد حياة جريئة مثيرة.. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تُحرم وجهها على الكاميرات

بعد حياة جريئة مثيرة.. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تُحرم وجهها على الكاميرات

سمية الخشاب تحسم شائعة طلاقها من أحمد سعد بهذه الصور

سمية الخشاب تحسم شائعة طلاقها من أحمد سعد بهذه الصور

هيا الشعيبي تعترف بوزنها بعدما خسرت 67 كيلوغراماً بعد عملية التخسيس

هيا الشعيبي تعترف بوزنها بعدما خسرت 67 كيلوغراماً بعد عملية التخسيس

أحمد الفيشاوي يتزوج السادسة وينشر صورتها .. والجمهور &#34;ع البركة&#34;

أحمد الفيشاوي يتزوج السادسة وينشر صورتها .. والجمهور "ع البركة"

وفاة الممثل السوري أحمد الخير عن عمر الـ72 عاماً

وفاة الممثل السوري أحمد الخير عن عمر الـ72 عاماً

نبيلة عبيد تكشف سرًا عن مديحة يسري قبل رحيلها

نبيلة عبيد تكشف سرًا عن مديحة يسري قبل رحيلها

في أحدث صورة لها.. جودي ابنة &#34;جميل وهناء&#34; الحقيقية تخطف الأنفاس بجمالها

في أحدث صورة لها.. جودي ابنة "جميل وهناء" الحقيقية تخطف الأنفاس بجمالها

عربي

نتنياهو: بشار الأسد لم يعد مُحصنًا

نتنياهو: بشار الأسد لم يعد مُحصنًا

السيسي يكلف &#34;مصطفى مدبولي&#34; بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة

السيسي يكلف "مصطفى مدبولي" بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة

رئيس الوزراء الأردني المُكلف: سنسحب مشروع قانون الضريبة بعد أداء القسم

رئيس الوزراء الأردني المُكلف: سنسحب مشروع قانون الضريبة بعد أداء القسم

عالمياً.. الكويت تحوي أسوأ مطار وقطر أفضلها على الإطلاق

عالمياً.. الكويت تحوي أسوأ مطار وقطر أفضلها على الإطلاق