عريقات: أي تحركات للإدارة الأمريكية في المنطقة لا تعنينا بشيء

وجدد عريقات تأكيده على أن "الادارة الأمريكية بقرارها الجائر والمخالف للقانون الدولي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل عزلت نفسها عن عملية السلام ولن تكون راعيا لها ولن تكون شريكا فيها".



وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية منذ الإعلان الأمريكي ليس لها أي اتصالات مع تلك الإدارة التي قررت الانحياز إلى جانب الاحتلال والمستوطنات والاملاءات والاغتيالات وإرهاب الدولة المنظم.



وأكد عريقات تمسك الجانب الفلسطيني بالشرعية الدولية والقانون الدولي والرؤية السياسية التي طرحها الرئيس محمود عباس، في مجلس الأمن الدولي في شباط/ فبراير الماضي التي تدعو إلى تشكيل إطار دولي لعملية السلام.



وشدد على ضرورة أن تقوم عملية السلام على أسس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي كافة.



رام الله - دنيا الوطنوقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن تحركات الادارة الامريكية في المنطقة لا تعنينا في شيء".جاء ذلك في تصريحات له عبر اذاعة (صوت فلسطين)، ردا على ما نشر عن زيارة قريبة لفريق الإجارة الأمريكية لعملية السلام إلى المنطقة.وأعرب عريقات عن رفض القيادة الفلسطينية لأي تحركات أو مقترحات أمريكية لاستئناف عملية السلام مع إسرائيل.