نتنياهو: بشار الأسد لم يعد مُحصنًا

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الحكومة الإسرائيلية: إن الرئيس السوري، بشار الأسد، "لم يعد محصنًا".وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر بمعهد (بوليسي إكستشينج) في لندن: "أثناء قتال الجيش السوري، ضد (تنظيم الدولة) لم نتدخل، إلا في تقديم مساعدات إنسانيّة، متابعًا: لكن، الآن، وبعد انتهاء الحرب والقضاء على التنظيم، فإنه يستقدم قوات إيرانيّة إليه، ويمّكنها من التموضع في سورية لمهاجمة إسرائيل.وأوضح قائلًا: "توجد معادلة جديدة على الأسد أن يفهمها، هي أن إسرائيل لن تحتمل تموضعا إيرانيًا في سورية، إن هاجمنا الأسد فسنهاجمه، عليه التفكير بذلك مليًا".وحول المباحثات الجارية بين روسيا وإسرائيل على مستوى رفيع، قال نتنياهو إنه أبلغ بوتين "أنا لنا حقًا في الدّفاع عن أنفسنا من إيران، وإن حركّوا قواتهم تجاه حدودنا فسنتحرّك"، وأضاف أنه يعتقد أن بوتين "فهم" أن إسرائيل تتصرف كما كانت "كل دولة أخرى ستتصرف ضد عدوّ يحاول القضاء علينا".