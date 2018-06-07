كهرباء غزة: عودة خط 9 والخطوط الاسرائيلية المغذية لمدنتي رفح وخانيونس

خاص دنيا الوطنأعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عن عودة خط رقم 9 المغذي لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة للعمل مجددا.كما وأكدت الشركة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، على عودة الخطوط الإسرائيلية المغذية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بكامل قدرتها بواقع 12 ميجاوات لكل خط.عودة الخطوط الاسرائيلية جاءت بعد عملية التقليص عليها والتي استمرت لمدة خمسة أيام.