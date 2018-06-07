نتنياهو: نريد للفلسطينيين دولة لكن "الحكم بأيديهم والأمن بأيدينا"

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: إنه "لم يغيّر موقفه، بخصوص إمكانية قيام دولة فلسطينية.وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر بمعهد (بوليسي إكستشينج) في لندن: "هنالك في المنطقة الصغيرة بين نهر الأردن وبين البحر، يجب أن يستقل الفلسطينيّون ويبنون دولة، الحكم بأيديهم والأمن بأيدي إسرائيل".وحول المباحثات الجارية بين روسيا وإسرائيل على مستوى رفيع، قال نتنياهو إنه أبلغ بوتين "أن لنا حقًا في الدّفاع عن أنفسنا من إيران، وإن حركّوا قواتهم تجاه حدودنا فسنتحرّك"، وأضاف أنه يعتقد أن بوتين "فهم" أن إسرائيل تتصرف كما كانت "كل دولة أخرى ستتصرف ضد عدو يحاول القضاء علينا".