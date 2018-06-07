الجيش الإسرائيلي يضاعف أعداد قواته على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطنشرع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمضاعفة أعداد قواته المنتشرة على طول السياج الفاصل مع قطاع غزة، يوم غد في جمعة مليونية القدس، ضمن فعاليات مسيرة العودة.وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن التقديرات الاستخبارية تفيد بأن يوم غد سيشهد تواجدًا ضخمًا للجماهير الفلسطينية على الحدود في قطاع غزة.وبحسب ما نقلت صحيفة (معاريف)، فإن دوائر صنع القرار الإسرائيلية لم تصدر أية تعليمات لتغيير نمط التعاطي مع مرسلي الطائرات الورقية المشتعلة خشية أن يفضي الأمر إلى اشتعال مواجهة واسعة مع حركة حماس.وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات التي أعدها جيش الاحتلال واطلعت عليها الحكومة الإسرائيلية تفيد بأنه في حال تمت مهاجمة مرسلي الطائرات من الجو فإن حماس سترد بشكل فوري، مما يزيد من فرص اندلاع مواجهة شاملة