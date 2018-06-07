موقع إسرائيلي: دولة عربية وراء قرار الأرجنتين إلغاء المباراة مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (المصدر) الإسرائيلي، أن دولة قطر، كانت أحد أسباب إلغاء منتخب الأرجنتين لمباراته مع إسرائيل، في مدينة القدس.وقال الموقع الإسرائيلي: الدوحة تعهدت بدفع التعويض عن إلغاء المباراة من جانب الأرجنتين وهذا ما أقنع الأرجنتينيين في النهاية، ليتخذوا بعد ذلك قرار إلغاء المباراة.وأشار الموقع، إلى أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تردد في بداية الأمر من إلغاء المباراة خشية من تكلفة التعويض المقرون بذلك ومقداره 2.2 مليون دولار، خاصة أن الاتحاد الأرجنتيني يعاني ضائقة مالية حادة، وهنا دخلت قطر إلى الصورة بوساطة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل رجوب، وتعهدت حسب التقديرات الإسرائيلية بنقل مبلغ التعويض إلى الأرجنتين مقابل إلغاء المباراة.