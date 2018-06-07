(مؤشر القدس) ينخفض ونشاط مرتفع نسبياً خلال الأسبوع الأول من حزيران

رام الله - دنيا الوطنعقدت خمس جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع الممتد من فترة 03/06/2018-07/06/2018، تم خلالها تداول 4,171,572 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 10,177,802 دولاراً أمريكياً نفذت من خـلال 710 عقدا.وتم تداول 27 شركة من أصل 48 شركة مدرجة حيث شهدت 10 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 8 شركة واستقرت أسعار أسهم 9 شركات أخرى.فيما أغلق مؤشر القدس عند مستوى 539.37 نقطة منخفضاً ما قيمته 2.82 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.52%، ويأتي ذلك على خلفية انخفاض مؤشرات كافة القطاعات باستثناء مؤشر قطاع التأمين على النحو الآتي: البنوك والخدمات المالية انخفض بنسبة 0.19% فيما أغلق مؤشر الصناعة منخفضاً بنسبة 0.24%، وأغلق مؤشر التأمين مرتفعاً لوحده بنسبة 1.09% فيما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.62% وأخيراً انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.52%.وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة المذكورة حوالي 2.03 مليون دولار أمريكي مقارنة مع ما يقارب 679 ألف دولار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 199.59%، بينما انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.33% بقيمة بلغت حوالي 3.78 مليار دولار أمريكي.