السيسي يكلف "مصطفى مدبولي" بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفًا للمستقيل شريف إسماعيل.
يذكر أن مدبولي، هو وزير الإسكان، منذ آذار/ مارس 2014، وذلك في حكومة إبراهيم محلب، وأثنى عليه السيسي، في أكثر من مرة وعلى أداء الوزارة في عهده، رغم تغير الحكومة أكثر من مرة، بحسب موقع (مصراوي).
كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفًا للمستقيل شريف إسماعيل.
يذكر أن مدبولي، هو وزير الإسكان، منذ آذار/ مارس 2014، وذلك في حكومة إبراهيم محلب، وأثنى عليه السيسي، في أكثر من مرة وعلى أداء الوزارة في عهده، رغم تغير الحكومة أكثر من مرة، بحسب موقع (مصراوي).
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