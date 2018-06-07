السيسي يكلف "مصطفى مدبولي" بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة

رام الله - دنيا الوطنكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفًا للمستقيل شريف إسماعيل.يذكر أن مدبولي، هو وزير الإسكان، منذ آذار/ مارس 2014، وذلك في حكومة إبراهيم محلب، وأثنى عليه السيسي، في أكثر من مرة وعلى أداء الوزارة في عهده، رغم تغير الحكومة أكثر من مرة، بحسب موقع (مصراوي).