والدة رزان النجار: سأخذ دور ابنتي في مسيرات العودة

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رام الله - دنيا الوطنأكدت والدة الشهيدة رزان النجار، أنها ستأخذ دور ابنتها المسعفة رزان في مسيرات العودة، إن لزم الأمر.وقالت أم رزان: سأظل مُشاركة في مسيرات العودة، على حدود قطاع غزة، وإذا ادعى الأمر، سأخذ دور رزان.