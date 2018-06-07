والدة رزان النجار: سأخذ دور ابنتي في مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت والدة الشهيدة رزان النجار، أنها ستأخذ دور ابنتها المسعفة رزان في مسيرات العودة، إن لزم الأمر.
وقالت أم رزان: سأظل مُشاركة في مسيرات العودة، على حدود قطاع غزة، وإذا ادعى الأمر، سأخذ دور رزان.
شاهد الفيديو..
أكدت والدة الشهيدة رزان النجار، أنها ستأخذ دور ابنتها المسعفة رزان في مسيرات العودة، إن لزم الأمر.
وقالت أم رزان: سأظل مُشاركة في مسيرات العودة، على حدود قطاع غزة، وإذا ادعى الأمر، سأخذ دور رزان.
شاهد الفيديو..
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