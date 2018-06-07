شؤون فلسطينية

والدة رزان النجار: سأخذ دور ابنتي في مسيرات العودة

والدة رزان النجار: سأخذ دور ابنتي في مسيرات العودة
الشهيدة رزان النجار
رام الله - دنيا الوطن
أكدت والدة الشهيدة رزان النجار، أنها ستأخذ دور ابنتها المسعفة رزان في مسيرات العودة، إن لزم الأمر.

وقالت أم رزان: سأظل مُشاركة في مسيرات العودة، على حدود قطاع غزة، وإذا ادعى الأمر، سأخذ دور رزان.

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