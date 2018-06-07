شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يزور محافظة بيت لحم ويوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة

محافظ سلطة النقد يزور محافظة بيت لحم ويوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة
رام الله - دنيا الوطن
قام محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا على رأس وفد من سلطة النقد، بزيارة محافظة بيت لحم، التقى خلالها المحافظ اللواء جبرين البكري وطاقم المحافظة، بحضور لجنة التنسيق مع الجامعات من سلطة النقد، والتي تضم كلاً من مدير العلاقات العامة والاتصال السيدة ايرين سعادة، ومدير دائرة الأبحاث والسياسات النقدية السيد محمد عطا الله، ومدير دائرة انضباط السوق السيد علي فرعون.

 وأطلع المحافظ الشوا الحضور على آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني وجهود سلطة النقد من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين.

وأشاد اللواء البكري بجهود سلطة النقد الفلسطينية في تنمية القطاع المصرفي، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتشجيعه، مستعرضاً آخر التطورات في محافظة بيت لحم والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار المدينة وتطويرها.

وزار المحافظ الشوا والوفد المرافق جامعة بيت لحم، ووقع مع نائب الرئيس الأعلى لجامعة بيت لحم الدكتور بيتر براي مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك بين الجانبين في خدمة القطاع الأكاديمي والطلاب من خلال القيام بنشاطات مشتركة بين الجانبين تتضمن تنظيم محاضرات توعوية وتثقيفية في المجال المصرفي والمالي في سياق جهود سلطة النقد لتعزيز الشمول المالي، وتنظيم برامج تدريبية عملية في سلطة النقد لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وتزويد الجامعة بمختلف الإصدارات والتقارير الصادرة عن سلطة النقد. 

وأشار محافظ سلطة النقد إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز علاقة سلطة النقد الفلسطينية وتطويرها مع الجامعات، ورفد القطاع الأكاديمي والطلاب بالخبرات والمعلومات المصرفية.

من جانبه، أشاد الدكتور براي بدور سلطة النقد في تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني، واضطلاعها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه كافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم طلاب الجامعات، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقة ما بين الجامعة وسلطة النقد.
 
وزار  المحافظ الشوا يرافقه اللواء البكري تكية ستنا مريم العذراء في مدينة بيت لحم، حيث أطلع البكري المحافظ الشوا على آلية العمل في التكية، موضحاً أن عمل التكية يعتمد بالأساس على تضافر الجهود من أبناء المدينة سيما الميسورين منهم من خلال التبرع للتكية بالمواد الغذائية، بالإضافة إلى تطوع المواطنين في إنجاز الأعمال داخل التكية، مشيراً إلى أن تكية ستنا مريم العذراء تقوم بتقديم المعونة الغذائية للعديد من الأسر المستورة والفقيرة من خلال تقديم الوجبات الغذائية لهم خلال شهر رمضان المبارك. 

من جهته، ثمن المحافظ الشوا جهود العاملين والقائمين على تكية ستنا مريم العذراء والداعمين لها، مؤكداً أن ذلك يعبر عن روح الإخاء بين أبناء الشعب الفلسطيني، وتكافلهم خلال شهر رمضان المبارك.

أخبار ذات صلة

شاهد: طائرات الاحتلال تلقي مناشير تحذيرية على مناطق قطاع غزة

شاهد: طائرات الاحتلال تلقي مناشير تحذيرية على مناطق قطاع غزة

والدة رزان النجار: سأخذ دور ابنتي في مسيرات العودة

والدة رزان النجار: سأخذ دور ابنتي في مسيرات العودة

وفق تسلسل جديد.. النقل والمواصلات ستصدر لوحات تسجيل مركبات جديدة

وفق تسلسل جديد.. النقل والمواصلات ستصدر لوحات تسجيل مركبات جديدة

فيديو: (سرايو الوادية) تستقبل مدير عام (أونروا) ماتياس شمالي

فيديو: (سرايو الوادية) تستقبل مدير عام (أونروا) ماتياس شمالي

التربية تُعلن عن منح دراسية في جامعة طرابلس بلبنان

التربية تُعلن عن منح دراسية في جامعة طرابلس بلبنان

فتح: لا مبرر لبقاء الحركة بلجنة القوى الوطنية لإصرار حماس على ممارساتها

فتح: لا مبرر لبقاء الحركة بلجنة القوى الوطنية لإصرار حماس على ممارساتها

فيديو: الشهيد محمد حمادة.. أضاء شمعة عيد ميلاد طفلته واستشهد بعد أيام

فيديو: الشهيد محمد حمادة.. أضاء شمعة عيد ميلاد طفلته واستشهد بعد أيام

فيديو: موظفو الجمارك بمعابر غزة ينظمون إضراباً عن العمل بسبب أزمة الرواتب

فيديو: موظفو الجمارك بمعابر غزة ينظمون إضراباً عن العمل بسبب أزمة الرواتب

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يزور محافظة بيت لحم ويوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة

محافظ سلطة النقد يزور محافظة بيت لحم ويوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة

التربية تُعلن عن منح دراسية في جامعة طرابلس بلبنان

التربية تُعلن عن منح دراسية في جامعة طرابلس بلبنان

خبيران إسرائيليان: هذا هو مستقبل التهدئة مع حماس في غزة

خبيران إسرائيليان: هذا هو مستقبل التهدئة مع حماس في غزة

الإعلام: (العراقيب) شاهدة على العنصرية ومحاولات التطهير العرقي

الإعلام: (العراقيب) شاهدة على العنصرية ومحاولات التطهير العرقي

الخارجية: جريمة إعدام التميمي وصمة عار في جبين أمريكا

الخارجية: جريمة إعدام التميمي وصمة عار في جبين أمريكا

المالكي يلتقي نظيره الإيرلندي ويبحث معه آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

المالكي يلتقي نظيره الإيرلندي ويبحث معه آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

طلبة برنامج تميز 4 مجموعة جامعة النجاح ينفذون مبادرة مجتمعية بمستشفى النجاح

طلبة برنامج تميز 4 مجموعة جامعة النجاح ينفذون مبادرة مجتمعية بمستشفى النجاح

النيابة العامة تُصدر تَوضيحاً حول التحفظ على مواطنين يُجاهرون بالإفطار

النيابة العامة تُصدر تَوضيحاً حول التحفظ على مواطنين يُجاهرون بالإفطار

منوعات

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:&#34;اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت&#34;

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:"اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت"

لطيفة تبكي مرة أخرى: هذا ماحدث بالتفصيل بخصوص السعودية

لطيفة تبكي مرة أخرى: هذا ماحدث بالتفصيل بخصوص السعودية

بصورة&#34;حميمية&#34;.. الفنان اللبناني نيكولا شلهوب يعلن زواجه من رجل

بصورة"حميمية".. الفنان اللبناني نيكولا شلهوب يعلن زواجه من رجل

بعد حياة جريئة مثيرة.. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تُحرم وجهها على الكاميرات

بعد حياة جريئة مثيرة.. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تُحرم وجهها على الكاميرات

سمية الخشاب تحسم شائعة طلاقها من أحمد سعد بهذه الصور

سمية الخشاب تحسم شائعة طلاقها من أحمد سعد بهذه الصور

هيا الشعيبي تعترف بوزنها بعدما خسرت 67 كيلوغراماً بعد عملية التخسيس

هيا الشعيبي تعترف بوزنها بعدما خسرت 67 كيلوغراماً بعد عملية التخسيس

أحمد الفيشاوي يتزوج السادسة وينشر صورتها .. والجمهور &#34;ع البركة&#34;

أحمد الفيشاوي يتزوج السادسة وينشر صورتها .. والجمهور "ع البركة"

وفاة الممثل السوري أحمد الخير عن عمر الـ72 عاماً

وفاة الممثل السوري أحمد الخير عن عمر الـ72 عاماً

نبيلة عبيد تكشف سرًا عن مديحة يسري قبل رحيلها

نبيلة عبيد تكشف سرًا عن مديحة يسري قبل رحيلها

في أحدث صورة لها.. جودي ابنة &#34;جميل وهناء&#34; الحقيقية تخطف الأنفاس بجمالها

في أحدث صورة لها.. جودي ابنة "جميل وهناء" الحقيقية تخطف الأنفاس بجمالها

عربي

عالمياً.. الكويت تحوي أسوأ مطار وقطر أفضلها على الإطلاق

عالمياً.. الكويت تحوي أسوأ مطار وقطر أفضلها على الإطلاق

قطر تُوجه دعوة جديدة للدول المُقاطعة

قطر تُوجه دعوة جديدة للدول المُقاطعة

ولي العهد السعودي يبعث بـ &#34;رسالة سلام&#34; للعالم

ولي العهد السعودي يبعث بـ "رسالة سلام" للعالم

لليوم الثامن.. الأردنيون يواصلون التظاهر ضد قانون الضريبة

لليوم الثامن.. الأردنيون يواصلون التظاهر ضد قانون الضريبة