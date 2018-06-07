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رئيس الوزراء الأردني المُكلف: سنسحب مشروع قانون الضريبة بعد أداء القسم

رئيس الوزراء الأردني المُكلف: سنسحب مشروع قانون الضريبة بعد أداء القسم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، إنه يعتزم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل بعد أدائه القسم الدستوري، ما ينزع فتيل أزمة تواصلت لأكثر من 10 أيام بين حكومة الملقي، التي استقالت وعهد لها بتصريف الأعمال وبين نقابات ومؤسسات مجتمع مدني واقتصاديين وصناعيين وشباب، على خلفية مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأوضح الرزاز، وفق ما أوردت صحيفة (الغد) الأردنية: "هناك توافق على سحب مشروع القانون لأسباب مختلفة وهي: أولاً: الحاجة لنقاش وحوار عميق يأخذ مجراه حتى نصل للقانون الذي نريد، لأنه يؤثر على الجميع، ثانياً: هذا القانون يجب أن لا يدرس بمفرده، ولكن يجب دراسة الأثر الضريبي الكلي على المواطن وسيتم أخذ الأثر الضريبي الكلي بعين الاعتبار والتأكيد على أهمية ضبط التهرب الضريبي ولكن دون التعدي على حقوق المواطن الأساسية".

وأشار الرزاز، إلى أنه أجرى مشاورات مع رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعيان، والمكتب الدائم للأعيان، وتم التوافق على سحب القانون.

بدوره، قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أداء القسم الدستوري، داعياً لوقف الاحتجاجات، بعد أن تمت الاستجابة لرغبة الناس بسحب القانون.

وأوضح أن الاحتجاجات باتت تؤثر على أمن واستقرار البلد ولا يمكن أن يقبل أي أردني شريف بعض الإساءات التي تصدر، منوهاً إلى أن الحكومة استقالت والقانون سيتم سحبه، وبالتالي لا يوجد معنى إطلاقاً لاستمرار الاحتجاجات.

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