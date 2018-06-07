وفق تسلسل جديد.. النقل والمواصلات ستصدر لوحات تسجيل مركبات جديدة

والتسلسل القديم الذي انتهى كان يبدأ برقم 5 أو 6 أو 9 وينتهي بـ 98 أو 97 أو 95.



ولفت حمدان إلى أن الحرف في اللوحات الجديدة لا يرمز إلى المنطقة، كما أوضح أنه لن يتم إلغاء اللوحات القديمة أو طلب استبدالها.





وأشار إلى أن اللوحات الجديدة، تقتصر على المركبات الخاصة فقط، لأن التسلسل الخاص بالمركبات العمومية ومركبات شركات التأجير لا زال يحتمل إصدار المزيد من اللوحات.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان، أن الوزارة ستبدأ بعد عيد الفطر السعيد، بإصدار لوحات تسجيل مركبات وفق تسلسل جديد.وأوضح حمدان لإذاعة (صوت فلسطين) ظهر اليوم، الخميس، أن التسلسل القديم المتبع قد استنفد، وتم التوجه لطريقة تسجيل جديدة، تبدأ بحرف متبوعاً برقم ومن ثم 4 أرقام.