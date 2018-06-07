فيديو: (سرايو الوادية) تستقبل مدير عام (أونروا) ماتياس شمالي

خاص دنيا الوطن - محمد جلو



استقبلت مجموعة مصانع سرايو الوادية للصناعات الغذائية، اليوم الخميس، ماتياس شمالي مدير عام (أونروا) في قطاع غزة، في زيارة له الأولى من نوعها، للاطلاع على أوضاع وأحوال العمل داخل الشركة، ومناقشة المشاكل والهموم التي يواجهونها.



وقال وائل الوادية، رئيس مجلس إدارة الشركة: إن سبب الزيارة للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية في قطاع الصناعات بغزة، والمشاكل التي يواجهها، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة يتعرض لهجمة شرسة من أغلب دول العالم في تصدير منتجاتهم إلى غزة.

من جانبها، أكدت رندة الوادية، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة سرايو الوادية، أن هناك اكتفاء في المنتجات الغذائية بغزة، وبأسعار منافسة، مطالباً بتصدير البضائع والمنتجات التي تصنع بغزة إلى دول العالم، ومنع استيراد المنتجات الأخرى.



























وأكد الوادية، لـ "دنيا الوطن"، أنه ليست المرة الأولى التي يزور الشركة وفد من (أونروا)، لمناقشة عدة مواضيع تخص قطاع الصناعة وتشغيل العمال، نظراً لارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة، مطالباً بتصدير منتجاته إلى جناح الوطن الآخر، وهو الضفة الغربية، والدول الأوروبية والعربية، إضافة إلى إصدار التصاريح الخاصة بالتجار، للتنقل إلى الدول الأخرى بهدف التجارة.بدوره، قال شمالي: إنه متأثر بعمق وجودة منتجات سرايو الوادية، لافتاً إلى أنه سافر كثيراً حول العالم، ومتأكد أنهم يستطيعون المنافسة بجودة منتجاتهم بمنتج آخر في العالم.وتفاجأ شمالي من القدرات العمالية، الموجودة في المصنع، ومع ذلك لا تستطيع تصدير منتجاتها إلى الخارج، مشيراً إلى أنه يمكن أن يتم إعطاؤهم دفعة إلى الأمام في إمكانية تصدير هذه المنتجات، بالإضافة إلى إعطاء رجال الأعمال بغزة فرصة في التصدير إلى دول العالم، كونه يساعد اقتصاد غزة بالنهوض من جديد.