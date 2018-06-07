فتح: لا مبرر لبقاء الحركة بلجنة القوى الوطنية لإصرار حماس على ممارساتها

لإطلاعها على الموقف.



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة فتح د. عاطف أبو سيف: إنه لم يعد هناك أي مبرر لبقاء الحركة في لجنة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية بغزة، نظراً لإصرار حماس على مواصلة ممارساتها وسلوكياتها غير الوطنية، وغير الأخلاقية إزاء قيادات وأبناء الحركة في القطاع.وأضاف أبو سيف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) ظهر اليوم، الخميس، أن وجود حركة فتح باللجنة لم يعد مفيداً، وليس له مغزى في ظل ملاحقات حماس لأبناء الحركة، مؤكداً أنه لم يعد مقبولاً أن يُعتقل أمين سر الشرقية لأنه يتبنى الشهداء.وتابع متسائلاً: ما ذنب فتح إن كان الشهداء منها، وإن كان أبناؤها كلهم من المناضلين؟ مشيراً إلى ضرورة أن تخرج الفصائل عن صمتها، وتندد بإجراءات حماس، وتصرفاتها الخارجة عن التقاليد الوطنية، لافتاً إلى اجتماع سيُعقد مع فصائل المنظمة اليوم، أو غداً