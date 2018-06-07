فيديو: موظفو الجمارك بمعابر غزة ينظمون إضراباً عن العمل بسبب أزمة الرواتب

نفذ موظفو الجمارك والمكوس في المحافظات الجنوبية، إضراباً عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم كاملة، إلى جانب إدراجهم على بند التقاعد المالي في حكومة التوافق.







وقال الموظفون، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تقرر تعليق العمل في معابر (كرم أبو سالم، رفح البري، بيت حانون)، لافتين إلى أنهم منذ تسلموا العمل العام الماضي، وهم على بند التقاعد المالي، ويتقاضون 50% من قيمة الراتب.





وأضاف البيان: "خاطب الموظفون جهات الاختصاص، ولم يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة"، مطالبين بإلغاء بند التقاعد المالي غير القانوني عن كافة موظفي الجمارك، وصرف مستحقاتهم المتأخرة، وصرف راتب كامل، أسوة بموظفي الجمارك بالمحافظات الشمالية".



























رام الله - دنيا الوطن