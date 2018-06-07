كهرباء غزة: هذه الكمية المتوفرة من الكهرباء وإرباك على جدول التوزيع

رام الله - دنيا الوطن

قالت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة: إن كمية الكهرباء المتوفرة حالياً هي 99 ميغاوات فقط من أصل 500 ميغاوات، في وقت توقفت فيه محطة التوليد عن العمل، مما رفع نسبة العجز لمستويات كبيرة جداً.



وأوضحت الشركة، أن خط رقم (9) الإسرائيلي المغذي لمدينة رفح، تعطل إضافة إلى وجود تدني على قدرة خطوط خانيونس، في وقت يلاحظ من نشرتها اليومية عن توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل.وأعلنت شركة توزيع الكهرباء للمواطنين الكرام في محافظات قطاع غزة عامة، وفي محافظة رفح خاصة عن إرباك شديد في جدول توزيع الكهرباء، نظراً لتعطل خط رقم (9) المغذي لمحافظة رفح من الجانب الإسرائيلي بشكل مفاجئ صباح اليوم الخميس، بالإضافة إلى تدني قدرة خطوط محافظة خانيونس إلى قرابة النصف، بسبب أعمال صيانة تجريها شركة الكهرباء الإسرائيلية، علماً بأن هذه الأعطال تتزامن مع تعطل للخطوط المصرية منذ قرابة أربعة أشهر.وأهابت الشركة بجميع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية، سرعة التحرك لوقف الانحدار الخطير في خدمة الكهرباء في قطاع غزة، وخطورة انعكاسها على جميع القطاعات الحيوية.وأكدت على أنها جهة توزيع فقط، مهمتها توزيع ما يصلها من كهرباء، مع ما تواجهه من تحديات كبيرة في ظل هذه الأزمة المعقدة منذ عدة سنوات.