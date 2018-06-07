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عالمياً.. الكويت تحوي أسوأ مطار وقطر أفضلها على الإطلاق

عالمياً.. الكويت تحوي أسوأ مطار وقطر أفضلها على الإطلاق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وكالة (بلومبرغ)، تصنيفاً لأفضل وأسوأ المطارات العالمية للعام الجاري، حيث أظهرت القائمة أن مطار الكويت الدولي من أسوأ المطارات.

وقالت الوكالة، إن مطار الكويت الدولي، احتل المرتبة الـ 141 عالمياً، حيث حصل على 5.4 نقطة، وذلك استناداً لتقرير شركة (Air Help) حول أسوأ وأفضل المطارات في العالم للعام الحالي.

وأوضحت الوكالة، أن مطار حمد الدولي في قطر، احتل المرتبة الأولى عالمياً وفقاً لتصنيف (Air Help)، فيما اعتبر فوز مطار حمد بالتصنيف ليس بالأمر الغريب، حيث أن تكلفة بنائه بلغت 16 مليار دولار، واستغرق عقداً من الزمن.

وقامت (Air Help) بتحليل جودة الخدمة، والأداء، وآراء المسافرين عبر الإنترنت لـ141 مطاراً حول العالم.  

وفيما يلي قائمة بأسوأ المطارات في العالم لعام 2018:

1. مطار الكويت الدولي، الكويت: 5.4 نقطة.

2. مطار لندن ستانستيد، المملكة المتحدة: 5.53 نقطة.

3. مطار ليون سانت اكسوبيري، فرنسا: 5.78 نقطة.

4. باريس أورلي، فرنسا: 5.83 نقطة.

5. مطار ستوكهولم بروما، السويد: 5.91 نقطة.

6. مطار مانشستر، المملكة المتحدة: 5.95 نقطة.

7. مطار بوريسبيل الدولي، أوكرانيا: 6.03 نقطة.

8. مطار ادنبره، اسكتلندا في المملكة المتحدة: 6.29 نقطة.

9. مطار بوردو ميرينياك، فرنسا: 6.37 نقطة.

10. مطار ايندهوفن، هولندا: 6.39 نقطة.

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