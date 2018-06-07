الإعلام: (العراقيب) شاهدة على العنصرية ومحاولات التطهير العرقي

رام الله - دنيا الوطنوصفت وزارة الإعلام، هدم الجرافات الإسرائيلية لقرية (العراقيب) في النقب للمرة 129 بالشاهد على التمييز والعنصرية، ومحاولات التطهير العرقي.وأكدت، أن الاحتلال تفوق على كل أنظمة التمييز العنصري، وسجل رقمًا قياسيًا في إرهابه واستيطانه بملاحقته لأبناء العراقيب ومنعهم من بناء بيوتهم فوق أرضهم، وتسميم حياتهم.ورأت الوزارة في ممارسة الدولة التي تدعي أنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" وصمة عار، تترك أهالي القرية تحت الشمس الحارقة، وتكرر عدوانها في سابقة لم يشهدها التاريخ.ودعت وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى عدم تحويل (العراقيب) لرقم مجرد يتكرر مع كل موجة هدم، والتركيز على القهر والحرمان والعنصرية التي تلاحق المواطنين، في دولة تعيد بجدارة تكرار فصول التمييز الأسود لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، التي دفنها التاريخ.