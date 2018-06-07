صورة: إسرائيل تزعم: التهديدات لميسي بالقتل وراء إلغاء مباراة القدس

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، إن لاعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، ليونيل ميسيى، تلقى تهديدات بالقتل، الأمر الذي أدى إلى إلغاء مباراة بلده في القدس.





ووفق ما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن ريغيف، زعمت أن ميسي تلقي تهديداً بالقتل له ولعائلته من تنظيم الدولة.





وخلال اللقاء الصحفي الذي عقدته لتبرير إلغاء الأرجنتين مباراتها مع إسرائيل، التي كان مقرراً لها السبت المقبل على استاد (تيدي) بمدينة القدس المحتلة، أظهرت ريغيف صورة لميسي وهو يتهيأ للإعدام على يد عنصر من تنظيم الدولة.





وأشار إلى أن الغضب تصاعد عندما بدأت ريغيف تتحدث عن (السيلفي) الذي ستلتقطه إلى جانب ميسي أثناء المباراة، إضافة إلى الضجة الإعلامية التي نجحت في إثارتها، والتي أفضت إلى ضغط الفلسطينيين لإلغاء المباراة، إلى جانب إصرارها على أن تجري المباراة في القدس، وليس في حيفا، مع أن نتنياهو هو الذي زعم أنه تواصل مع الأرجنتين من أجل نقل المباراة إلى القدس.





يذكر أن صحيفة (ماقور ريشون) الإسرائيلية قالت: إن الأرجنتين تتهم وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريجيف، بأنها السبب وراء إلغاء مباراة فريقها والأرجنتين.



وأوضحت الصحيفة، أن ثمة أكذوبة كبيرة انتشرت في الأرجنتين تفيد بأن ريجيف هي المسؤولة عن إلغاء المباراة التاريخية بين إسرائيل والأرجنتين، التي كان مقرراً إقامتها باستاد (تيدي) بمدينة القدس، السبت المقبل، حيث أرادت الحكومة الأرجنتينية ألا تكون جزءاً من الخلافات الدائرة بين ريجيف نفسها وإسرائيل. وأوضحت الصحيفة، أن ثمة أكذوبة كبيرة انتشرت في الأرجنتين تفيد بأن ريجيف هي المسؤولة عن إلغاء المباراة التاريخية بين إسرائيل والأرجنتين، التي كان مقرراً إقامتها باستاد (تيدي) بمدينة القدس، السبت المقبل، حيث أرادت الحكومة الأرجنتينية ألا تكون جزءاً من الخلافات الدائرة بين ريجيف نفسها وإسرائيل.









وبحسب موقع (المصدر) الإسرائيلي، بدأ الإسرائيليون يعربون عن غضبهم بعد أن عرفوا أن الوزيرة ريغيف، احتفظت بمئات البطاقات من أجل العاملين في مكتبها، وأنه عُرِض ربع البطاقات للبيع فقط.