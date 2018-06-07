جيمس ماتيس: الناتو لن يُوقف الحوار مع روسيا

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لن يوقف أبداً الحوار مع روسيا، ولن يتخلى عن محاولات تحسين العلاقات.



وقرر التحالف نشر كتائب متعددة الجنسيات في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا في عام 2016، خلال قمة حلف (الناتو) في وارسو، بناء على طلب هذه الدول.







وقالت روسيا، إن الدورة التي اتخذتها قيادة حلف شمال الأطلسي لتقييد روسيا الاتحادية، وزيادة وجودها العسكري في المنطقة، فضلاً عن تزايد حدة التدريبات العسكرية على حدود روسيا، تجبر موسكو على اتخاذ تدابير لمواجهة التهديدات التي يخلقها التحالف لأمنها القومي.

وجاء ذلك، قبل رحلة ماتيس إلى بروكسل، حيث سيشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى أنه على (الناتو) أن ترد عندما تغير روسيا حدود أوروبا باستخدام قوة السلاح، أو عندما يحدث شيء في الانتخابات الأمريكية أو في انتخابات أحد الدول الأوروبية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.