دولي

محامي ترامب: زعيم كوريا الشمالية طلب (راكعاً) لقاء الرئيس الأمريكي

محامي ترامب: زعيم كوريا الشمالية طلب (راكعاً) لقاء الرئيس الأمريكي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رودولف جولياني، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، طلب من الجانب الأمريكي تنظيم اللقاء مع الرئيس دونالد ترامب "راكعاً".

وقال جولياني، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "لقد أهانوا نائب رئيسنا ومستشار الأمن القومي، وهددونا بالحرب النووية ووعدونا بالانتصار فيها، ثم ألغينا القمة، وبعد ذلك ركع كيم جونغ أون أمامنا وبدأ يرجونا، هذا هو الموقف الذي يجب أن يوضع فيه".

وكان ترامب أرسل بخطاب إلى كيم جونغ أون، ذكر فيه أنه لا يرى ضرورة لعقد القمة بسبب تصريحات بيونغ يانغ الأخيرة "المعادية"، لكنه أعرب عن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية مستقبلاً.

وأعلن البيت الأبيض، أن لقاء مجموعات التحضير للقمة لم يتم، مشيراً إلى أن الوفد الأمريكي انتظر نظيره الكوري الشمالي، لكنه لم يحضر، حيث كان من المقرر خلال اللقاء التخطيط للوجستية محادثات الزعيمين.

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