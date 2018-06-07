طلبة برنامج تميز 4 مجموعة جامعة النجاح ينفذون مبادرة مجتمعية بمستشفى النجاح

نفذ طلبة برنامج تَمَيّز (4) مجموعة جامعة النجاح الوطنية، بالتعاون مع متطوعي منتدى (شارك) الشبابي، يوم الأحد: 3/6/2018، مبادرة مجتمعية في مستشفى النجاح الوطني الجامعي بنابلس، بمشاركة الدكتور كامل جبرين، رئيس قسم الكلى، والسيدة دينا القدومي، المستشارة الاجتماعية في المستشفى، والآنسة ديانا الخراز، من منتدى شارك الشبابي.





وجرى خلال المبادرة، وضع زاوية كتب في قسم الكلى في المستشفى، إلى جانب تنفيذ يوم تريفيهي في قسم الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم.





وتهدف المبادرة هذه إلى تشجيع القراءة، واستغلال أوقات الفراغ، وساعات الانتظار الطويلة التي يقضيها مريض الكلى والمرافقون له داخل المستشفى أثناء العلاج.





من جانبها، شكرت الآنسة ديانا الخراز، إدارة المستشفى ووحدة تنمية الكفاءات في الجامعة لجهودهم في إنجاح المبادرة، وبينت أنه تم تجميع الكتب بشكل شخصي من طلبة برنامج تميز ومتطوعي منتدى (شارك) الشبابي في نابلس.





يُذكر أن برنامج تميز ينفذه منتدى (شارك) الشبابي، بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية، وبإشراف وحدة تنمية الكفاءات، ويشارك في البرنامج 40 طالباً من مختلف تخصصات الجامعة.

رام الله - دنيا الوطن