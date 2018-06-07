النيابة العامة تُصدر تَوضيحاً حول التحفظ على مواطنين يُجاهرون بالإفطار





ووفقاً للمعطيات، تبين أن ما تم من إجراءات بالشأن من قبل عناصر الشرطة، كان نتيجة تلقي الشرطة بلاغات تتحدث عن وجود أشخاص، يلعبون القمار في مكان مفتوح، ويجاهرون بالإفطار، ويشكلون إزعاجاً للمواطنين، بالإضافة لوجود أحداث (أطفال) يحظر تواجدهم في مثل هذه الأماكن، وبعد استكمال إجراءات جمع الاستدلالات لدى الشرطة، تم الإفراج عن الجميع لعدم ثبوت ما ورد في محاضر جمع الاستدلالات.



وأكدت النيابة العامة بهذا البيان، أن كافة مأموري الضبط القضائي يقومون بتطبيق صحيح القانون، وفقاً لما جاء في القانون الأساسي والقوانين النافذة، بما يضمن حرية وخصوصية المواطنين، وحرية معتقداتهم الدينية.



رام الله - دنيا الوطنتابعت النيابة العامة بالأمس، قضية تحفظ الشرطة على مواطنين داخل مقهى في مدينة رام الله على خلفية المجاهرة بالإفطار، وانطلاقاً من دور النيابة العامة، بصفتها رئيسة الضابطة القضائية والمشرفة على أعمالها، وبعد المتابعة الحثيثة من قبل النيابة العامة مع جهاز الشرطة.