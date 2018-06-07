شؤون فلسطينية

فيديو: اعتقال فتى وتوتر شديد في الأقصى تزامناً مع اقتحامات المستوطنين

فيديو: اعتقال فتى وتوتر شديد في الأقصى تزامناً مع اقتحامات المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
 تسود المسجد الأقصى المبارك، حالة من التوتر، تزامناً مع اقتحامات استفزازية جديدة، نفذتها عصابات المستوطنين، من جهة باب المغاربة، بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وواجه المعتكفون والمصلون هذه الاقتحامات، التي تتم في اليوم الثاني من الأيام العشر الأواخر في شهر رمضان، بهتافات التكبير، التي تطورت لاحقاً إلى مواجهات محدودة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت تجاههم.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، فتى من داخل المسجد الأقصى، واقتادته إلى خارجه دون معرفة الجهة التي حوّلته إليها.

وكانت قوات الاحتلال الخاصة، انتشرت بالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، أمام أبواب الجامع القبلي، تزامناً مع منع الاحتلال دخول المصلين إلى المسجد لفترة من الزمن بسبب الأجواء السائدة والمتوترة فيه.

يذكر، أن هيئات القدس الإسلامية، أصدرت أمس بياناً مشتركاً أكدت فيه أن الاحتلال يستهدف المسجد الأقصى طيلة العام، وخاصة في شهر رمضان، في محاولة لكسر القاعدة المتبعة، التي يُحظر فيها على المستوطنين اقتحام الأقصى في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان.

 

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