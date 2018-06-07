عريقات: نُنفذ قرارات المجلس الوطني لترسيخ فلسطين كدولة كاملة السيادة

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، صائب عريقات، على أهمية انضمام فلسطين للمزيد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس، يقوم الآن بتنفيذ قرارات المجلس الوطني، لترسيخ قدرة دولة فلسطين كدولة كاملة السيادة ضمن منظومة الحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان.وقال عريقات لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الخميس: إنه يترتب على الانضمام لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية مواءمة قوانين دولة فلسطين لمواكبة الالتزامات التي أصبحت عليها بعد الانضمام لهذه الاتفاقيات.وأضاف عريقات: أن ذلك يندرج ضمن استراتيجية القيادة في تحركاتها على الساحة الدولية؛ لتكريس حقوق دولة فلسطين للدفاع عن أبناء شعبنا، وآخرها تقديم طلب الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى استمرار المساعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والتوجه نحو محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري، بخصوص قرار الرئيس ترامب حول القدس.وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن الرئيس تمكن من مواءمة المواقف الفلسطينية المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية مع الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، ومنظمة عدم الانحياز، والاتحاد الأفريقي، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي، مع المواجهة للغطرسة الأمريكية والفوضى الدبلوماسية، التي أحدثتها إدارة الرئيس ترامب بالابتعاد عن القانون الدولي.