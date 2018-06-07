العالول: اجتماع لمركزية فتح والحكومة لبحث تسديد فاتورة رواتب الموظفين بغزة

رام الله - دنيا الوطنكشف نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول، أن الرئيس محمود عباس، أصدر تعليماته بعقد اجتماع يضم أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، والجهات المعنية في الحكومة من أجل بحث مسألة تسديد فاتورة الرواتب لقطاع غزة.وقال العالول في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الخميس: إن الاجتماع المرتقب، سيتم تحديده في غضون الـ 24 أو 48 ساعة المقبلة من أجل تحديد هذه المسائل بشكل واضح تماماً وتنفيذها.وأكد العالول، أن حركة فتح وخلال اجتماعات اللجنة المركزية تم بحث ملف قطاع غزة، وتحديداً المعاناة الإنسانية، وتم أخذ مجموعة من التوجهات ومنها ضرورة استكمال فاتورة الرواتب في القطاع، رغم الإشاعات والاتهامات التي تتناقلها بعض المواقع الصفراء، وسيتم متابعتها قضائياً.وأشار العالول إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح، عقدت خلال الأيام القليلة الماضية، اجتماعين لها تنفيذاً لتعليمات الرئيس بأن تستمر هذه الاجتماعات بشكل دائم دون توقف من أجل الوقوف على كافة الأحداث في العالم والمنطقة والداخل.وعلى الصعيد الداخلي أيضاً، أشار العالول إلى أنه تم خلال اجتماعات اللجنة المركزية، بحث انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في أقرب فرصة ممكنة، وخاصة بعد أن أحيلت له صلاحيات المجلس الوطني، وأصبح بمثابة جهة تشريعية.وبين نائب رئيس حركة فتح، أن اللجنة المركزية بحثت أيضاً خلال اجتماعاتها (الفيتو) الأمريكي ضد مشروع تأمين حماية دولية لشعبنا، مشيراً إلى أن هناك طروحات بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل الذهاب بقرار الاتحاد من أجل السلام، وهو قرار يُمكن أن يغني عن مجلس الأمن من أجل توفير الحماية الدولية.وأوضح العالول، أنه تم بحث ما تسمى صفقة العصر الأمريكية، والتي لم يعلن عنها بشكل رسمي، ومحاولة بعض الجهات التماهي معها، وذلك لتصفية القضية الفلسطينية بشكل أساسي.وتابع العالول، أن الترويج بما يتعرض له قطاع غزة من أزمة إنسانية، يأتي في إطار تصفية القضية الفلسطينية.