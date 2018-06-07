بريطانيا تُطالب إسرائيل بتحقيق ذاتي في أحداث غزة

رام الله - دنيا الوطن

طالب وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإجراء تحقيق ذاتي في أسباب استشهاد أكثر من 120 فلسطينياً، وإصابة أكثر من عشرة آلاف بنيران الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة.



وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو رد عليه بأن مسيرات العودة هي (مظاهرات عنيفة)، وأن المتظاهرين يحرقون الحقول، ويحاولون اقتحام الحدود وخطف جنود والمس بالمواطنين، وفق زعمه.





ووفق ما أوردت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن وزير الخارجية البريطاني جونسون، أكد لنتنياهو التزام بلاده بحل الدولتين.يُشار إلى أن نتنياهو، أنهى بالأمس، جولة في عدة دول أوروبية، تركزت حول الاتفاق النووي الإيراني، والتموضع العسكري الإيراني في سورية.