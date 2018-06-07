استنفار إسرائيلي ومخاوف من إطلاق صواريخ خلال مليونية القدس غداً

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (روتر) الإسرائيلي: إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تواصل استعداداتها واستنفارها للتعامل مع المظاهرات التي ستخرج يوم الجمعة المقبل من قطاع غزة، وستحمل عنوان (مليونية القدس).







وأوضح الموقع، أن هناك مخاوف لدى المنظومة الأمنية من إطلاق صواريخ من قطاع غزة يوم الجمعة المقبل تجاه منطقة لكيش، أو تجاه مناطق عميقة في وسط إسرائيل، كما حصل خلال حرب 2014، حيث عزز الجيش قواته على جبهة غزة خوفاً من وقوع مثل هذه السيناريوهات.



ومن جانبه، أوضح مراسل القناة الإسرائيلية الثانية، أوهاد حمو، أن هناك تقديرات موقف بأن مسيرات يوم الجمعة المقبل، ستكون الأكبر منذ بداية الأحداث على حدود غزة.