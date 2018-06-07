شؤون فلسطينية

استنفار إسرائيلي ومخاوف من إطلاق صواريخ خلال مليونية القدس غداً

استنفار إسرائيلي ومخاوف من إطلاق صواريخ خلال مليونية القدس غداً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روتر) الإسرائيلي: إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تواصل استعداداتها واستنفارها للتعامل مع المظاهرات التي ستخرج يوم الجمعة المقبل من قطاع غزة، وستحمل عنوان (مليونية القدس).

وأوضح الموقع، أن هناك مخاوف لدى المنظومة الأمنية من إطلاق صواريخ من قطاع غزة يوم الجمعة المقبل تجاه منطقة لكيش، أو تجاه مناطق عميقة في وسط إسرائيل، كما حصل خلال حرب 2014، حيث عزز الجيش قواته على جبهة غزة خوفاً من وقوع مثل هذه السيناريوهات.

ومن جانبه، أوضح مراسل القناة الإسرائيلية الثانية، أوهاد حمو، أن هناك تقديرات موقف بأن مسيرات يوم الجمعة المقبل، ستكون الأكبر منذ بداية الأحداث على حدود غزة.

أخبار ذات صلة

توغل محدود لآليات الاحتلال على الحدود شرق خانيونس

توغل محدود لآليات الاحتلال على الحدود شرق خانيونس

فيديو: اعتقال فتى وتوتر شديد في الأقصى تزامناً مع اقتحامات المستوطنين

فيديو: اعتقال فتى وتوتر شديد في الأقصى تزامناً مع اقتحامات المستوطنين

الإعلام: جولياني محامي دفاع عن الاحتلال وتفوهاته تحريض

الإعلام: جولياني محامي دفاع عن الاحتلال وتفوهاته تحريض

عريقات: نُنفذ قرارات المجلس الوطني لترسيخ فلسطين كدولة كاملة السيادة

عريقات: نُنفذ قرارات المجلس الوطني لترسيخ فلسطين كدولة كاملة السيادة

العالول: اجتماع لمركزية فتح والحكومة لبحث تسديد فاتورة رواتب الموظفين بغزة

العالول: اجتماع لمركزية فتح والحكومة لبحث تسديد فاتورة رواتب الموظفين بغزة

هل وافق الجيش الإسرائيلي على اغتيال مُطلقي الطائرات الورقية؟

هل وافق الجيش الإسرائيلي على اغتيال مُطلقي الطائرات الورقية؟

أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام.. الرئيس عباس يوقع على سبع اتفاقيات ومعاهدات دولية

أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام.. الرئيس عباس يوقع على سبع اتفاقيات ومعاهدات دولية

(الكابينت) الإسرائيلي يُناقش الأحد خطة أممية ضخمة لإعادة إعمار غزة

(الكابينت) الإسرائيلي يُناقش الأحد خطة أممية ضخمة لإعادة إعمار غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

توغل محدود لآليات الاحتلال على الحدود شرق خانيونس

توغل محدود لآليات الاحتلال على الحدود شرق خانيونس

فيديو: اعتقال فتى وتوتر شديد في الأقصى تزامناً مع اقتحامات المستوطنين

فيديو: اعتقال فتى وتوتر شديد في الأقصى تزامناً مع اقتحامات المستوطنين

الإعلام: جولياني محامي دفاع عن الاحتلال وتفوهاته تحريض

الإعلام: جولياني محامي دفاع عن الاحتلال وتفوهاته تحريض

تَنقُّل 4539 مسافراً الأربعاء على (معبر الكرامة)

تَنقُّل 4539 مسافراً الأربعاء على (معبر الكرامة)

الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ129

الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ129

اعتقال شابين وإصابات بينها حرجة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

اعتقال شابين وإصابات بينها حرجة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

تضرر مركبات للمستوطنين جراء رشقها بالحجارة في القدس

تضرر مركبات للمستوطنين جراء رشقها بالحجارة في القدس

التعليم و(يونيسف): لا لهدم مدرسة (الخان الأحمر)

التعليم و(يونيسف): لا لهدم مدرسة (الخان الأحمر)

منوعات

وفاة الممثل السوري أحمد الخير عن عمر الـ72 عاماً

وفاة الممثل السوري أحمد الخير عن عمر الـ72 عاماً

نبيلة عبيد تكشف سرًا عن مديحة يسري قبل رحيلها

نبيلة عبيد تكشف سرًا عن مديحة يسري قبل رحيلها

في أحدث صورة لها.. جودي ابنة &#34;جميل وهناء&#34; الحقيقية تخطف الأنفاس بجمالها

في أحدث صورة لها.. جودي ابنة "جميل وهناء" الحقيقية تخطف الأنفاس بجمالها

صور: تعرف على ثمن فستان زفاف نادين نسيب نجيم في &#34;طريق&#34;

صور: تعرف على ثمن فستان زفاف نادين نسيب نجيم في "طريق"

طليقة أحمد الفيشاوي تنتصر عليه وتحصل على حكم جديد ضده

طليقة أحمد الفيشاوي تنتصر عليه وتحصل على حكم جديد ضده

صور: ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا في عيد ميلاد ابنة شقيقتها

صور: ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا في عيد ميلاد ابنة شقيقتها

إيناس الدغيدي: الموت أفضل لي من ارتداء الحجاب

إيناس الدغيدي: الموت أفضل لي من ارتداء الحجاب

فيديو: الكشف عن وجه إبنة أحلام &#34;لولوة&#34;.. شاهدوا جمالها

فيديو: الكشف عن وجه إبنة أحلام "لولوة".. شاهدوا جمالها

صور صادمة.. شاهدوا كيف أصبح شكل الطفلة &#34;سوكا&#34;

صور صادمة.. شاهدوا كيف أصبح شكل الطفلة "سوكا"

فيديو: تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها السعودي

فيديو: تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها السعودي

عربي

لليوم الثامن.. الأردنيون يواصلون التظاهر ضد قانون الضريبة

لليوم الثامن.. الأردنيون يواصلون التظاهر ضد قانون الضريبة

بعد أيام من غرق مركب للمهاجرين.. إقالة وزير الداخلية التونسي

بعد أيام من غرق مركب للمهاجرين.. إقالة وزير الداخلية التونسي

مقتل عشرة عراقيين بانفجار مزدوج في بغداد

مقتل عشرة عراقيين بانفجار مزدوج في بغداد

الملك عبد الله: &#34;إلّي بخبص لازم يروح بنفس اليوم&#34;

الملك عبد الله: "إلّي بخبص لازم يروح بنفس اليوم"