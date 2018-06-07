هل وافق الجيش الإسرائيلي على اغتيال مُطلقي الطائرات الورقية؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية العاشرة: إن الخلافات في أوساط القيادة السياسية الأمنية، اشتدت حول طريقة التعامل مع مطلقي الطائرات الورقية، التي أضرمت النيران في غلاف غزة.



وأوضح القناة، أن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، طلب أمس الأربعاء، التعامل مع مطلقي الطائرات الورقية كـ (إرهابيين) واغتيالهم، كما يتم اغتيال مطلقي الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.وأضافت القناة، أن الجيش الإسرائيلي رفض مطالب الوزير أردان بشكل قاطع، حيث أوضحت مصادر عسكرية، بأن مطلقي الطائرات الورقية من غزة يطلقونها من بين المنازل والأحياء، فلا يمكن قصف المنازل في كل مرة يتم فيها إطلاق الطائرات الورقية.وأشارت القناة، إلى أن الحديث يدور عن أطفال صغار، حيث سيؤدي اغتيالهم إلى الإضرار بصورة إسرائيل، الأمر الذي سيتمخض عن أضرار أخطر من أضرار الطائرات الورقية الحارقة.