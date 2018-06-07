الأرجنتين تتهم وزيرة إسرائيلية بالوقوف وراء إلغاء مباراتها بالقدس

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (ماقور ريشون) الإسرائيلية: إن الأرجنتين تتهم وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريجيف، بأنها السبب وراء إلغاء مباراة فريقها والأرجنتين.



الأرجنتيني، وافقوا على اللعب في القدس، وهو ما لم يحدث، إذ لم يتخذ الأرجنتينيون قرارهم بعد، سواء باللعب في مدينة حيفا أو القدس، حيث دارت خلافات إسرائيلية داخلية حول مكان الملعب المقرر إقامة المباراة عليه، لينتهي الجدل الإسرائيلي بإقامة المباراة في ستاد (تيدي) بالقدس، احتفالاً بالعيد السبعين لإقامة دولة إسرائيل، خاصة في مدينة القدس، وذلك قبيل إلغاء المباراة أول أمس، الثلاثاء.



وأوضحت الصحيفة، أن ثمة أكذوبة كبيرة انتشرت في الأرجنتين تفيد بأن ريجيف هي المسؤولة عن إلغاء المباراة التاريخية بين إسرائيل والأرجنتين، التي كان مقرراً إقامتها باستاد (تيدي) بمدينة القدس، السبت المقبل، حيث أرادت الحكومة الأرجنتينية ألا تكون جزءاً من الخلافات الدائرة بين ريجيف نفسها وإسرائيل، وفقاً لما أوردته (روسيا اليوم).وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن الأرجنتين رفضت الحضور لمدينة القدس، حتى لا تكون جزءاً من خلافات كبيرة محتملة، خاصة وأن ريجيف سبق وصرحت بأن لاعبي المنتخب