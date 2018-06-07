(الكابينت) الإسرائيلي يُناقش الأحد خطة أممية ضخمة لإعادة إعمار غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيناقش يوم الأحد المقبل، خطة أممية (ضخمة) لإعادة إعمار غزة، وحلحلة أزماته.



وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ألغى الشرط الإسرائيلي، الذي كان ساريًا على تدفق الأموال القطرية لإعمار القطاع.

وأوضحت الصحيفة، أن (الكابينت) سيناقش الخطة الأممية التي أعدها المبعوث الدولي للمنطقة نيكولاي ملادينوف، وترمي لإنعاش القطاع عبر رزمة مشاريع.وأشارت الصحيفة، إلى أن ملادينوف يبذل جهوداً كبيرة جداً لبلورة هذه الخطة الضخمة، لافتةً إلى أن الخطة تشتمل على إقامة مصانع وبنية تحتية لإعمار القطاع، سواءً داخل سيناء أو داخل القطاع وعبر أموال سترصدها الأمم المتحدة لهذه الغاية.كما سيناقش (الكابينت) اقتراح بناء الجزيرة الصناعية قبالة شواطئ غزة، والتي كان قد عرضها وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس.