تَنقُّل 4539 مسافراً الأربعاء على (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 4539 مسافراً في الاتجاهين اليوم، الأربعاء، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-مغادرون: 1849 مسافراً.قادمون: 2690 مسافراً.مرجعون: 4 مسافرين.وأضافت الإدارة أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم، الخميس لمدة 24 ساعة في الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر، منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.