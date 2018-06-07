الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ129

رام الله - دنيا الوطنهدمت آليات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف بالنقب الفلسطيني المحتل للمرة الـ129.وقال عزيز الطوري، أحد سكان القرية، إن جرافات الهدم الاحتلالية مدعومة بعشرات سيارات الشرطة ووحدة (يوآف) الخاصة، اقتحمت القرية في حدود السابعة صباحًا، وهدمتها للمرة الـ129 على التوالي، مشيراً إلى أن المرة السابقة للهدم كانت الشهر المنصرم.