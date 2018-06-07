بسبب الموقف الداعم لفلسطين.. تفاصيل مثيرة للقاء صهر ترامب وسفير الكويت بواشنطن

كشفت صحيفة (الرأي) الكويتية، عن مصدر ديبلوماسي، قوله: إن لقاء قصير جداً وعاصف تم قبل أيام بين جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح سفير الكويت في واشنطن، نقل خلاله كوشنر انزعاج الإدارة الأميركية من موقف الكويت في مجلس الأمن تجاه مخارج الحلول للأوضاع المتأزمة في الأراضي الفلسطينية.





وأوضحت الصحيفة، وفق مصدرها الذي لم تكشف عنه، أن كوشنير عاتب السفير الكويتي على الموقف الكويتي في مجلس الأمن، قائلاً إن الموقف الكويتي أحرجه شخصياً أمام مسؤولي الإدارة، وأمام دول صديقة لأميركا، تدعم جهودها لحل الأزمة.





وأضافت الصحيفة، أن كوشنير كشف خلال اللقاء، أنه كان يعمل والسعودية ومصر على بيان مشترك عربي أميركي يتعلق بالأوضاع في غزة، وأنه لم يكن يعلم بأن الكويت خارج الاجماع العربي، مع أنها تدعي أنها تمثل الكتلة العربية في مجلس الأمن، متابعاً: "أنتم بهذا الفعل دفعتمونا إلى تأجيل هذا الموقف المشترك حتى تتضح لنا الرؤية".







وتحدث كوشنير، وفق الصحيفة، عن دفاع أميركا عن موقف الكويت، وردها الدائم على من يحاول تكبير مساهمة جمعيات فيها أو أشخاص بدعم (الإرهاب)، وأنه شخصياً كان وراء اقناع دول كثيرة بإبقاء الكويت وسيطاً في الأزمة الخليجية، رغم أن كثيرين أرادوا أن تُصنف كطرف، كذلك إعطاء دفعة للوساطة الكويتية من قبل الإدارة الأميركية، وهو ما تجلى في مختلف المواقف التي ركزت على تكامل التحركين الأميركي والكويتي، وفي تصريحات الرئيس ترامب شخصياً".





وحسب الصحيفة، قال كوشنير: "حماس منظمة إرهابية وأنتم تعلمون ذلك، وهم يعملون وفق أجندة إيرانية لا وفق أجندة وطنية فلسطينية أو أجندة تخدم مصلحة حل القضية، فهم جل همهم تخريب الحلول مرة بعد أخرى، حماس هي ذراع إيران على البحر المتوسط، لكن المفاجئ كان موقفكم الداعم لها، وأنتم من يفترض أنكم حلفاء لنا، والدول العربية الكبيرة لم تظهر الموقف الذي أظهرتموه، وكانوا يعملون معنا بهدوء لتسيير عملنا لا لعرقلته".





ونوهت الصحيفة، إلى أن كوشنير خرج من اللقاء بعد خمس دقائق، قائلاً للسفير الكويتي: "سأتركك مع شبابي حتى تتوصلوا إلى بعض الترقيع للأمر".

رام الله - دنيا الوطن