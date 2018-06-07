اعتقال شابين وإصابات بينها حرجة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أصيب سبعة شبان، أحدهما بحالة حرجة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، اندلعت فجر الخميس بمدينة نابلس.





وأفادت مصادر الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الصدر، وتم نقل المصاب لأحد المشافي للعلاج، فيما أصيب آخر بعيار معدني مغلف بالمطاط بالرأس.





ووقعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة رفيديا غربي المدينة، وتركزت في الشارع الرئيسي ورفيديا البلد، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز، بالإضافة لقنابل الإنارة.





واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فادي أبو السعود، بعد أن داهمت منزله، واقتادت والدته إلى منزل آخر لإقناع ابنها بتسليم نفسه.





كما اقتحمت شارع عمان شرقي المدينة، ودارت مواجهات بينها وبين عشرات الشبان، واعتقلت الشاب كرم برقاوي من منزله.

رام الله - دنيا الوطن