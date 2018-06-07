الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة اليوم

يكون الجو اليوم، الخميس، صافياً بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.





وهذه الليلة، تكون الأجواء صافية بوجه عام ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية دافئة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.





والجمعة، يستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.





والسبت، يستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.





والأحد، يستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطن