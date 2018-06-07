والد طفل جريح يناشد وزير الصحة بعلاج ابنه في الخارج

وختم صرخته قائلا: يا اولي الامر جيبوا لي اي شيء مش مشكله بدون رجلين بس ما يضل طفلي يتعذب هدا بيتدخل لقلان وهدا لاخر حسبنا الله ونعم الوكيل ؟.





رام الله - دنيا الوطنناشد والد الطفل المصاب زكريا سيد بشبس" ١٥ "عاما من مخيم المغازي والذي اصيب من قبل جنود الاحتلال برصاصة متغجرة اسفل الظهر في مسيرات العودة شرق مخيم البريج وزير الصحة بالعمل عل تحويله ابنه للعلاج في الخارج بأقصى سرعة لان حالته الصحية في حالة تدهور.وقال والد الطفل في مناشدته :" ان ابني ما زال في العنايه المركزة بعد اصابته في فعاليات العودة والتي ادت الى تهتك الفقرة العاشرة والحاديه عشر وعدة فتحات في المعدة والقولون".و اضاف والد الطفل بشبش انه وبعد مكوثه في العنايه المركزة لايام ساءت حالته وتسمم الدم وتكسير بالدم وقام الأطباء بفتح بطنه وعملوا تنظيفات وغدا راح يفتحوا بطنوا مرة اخرى للتنظيفات وحالته تسوء يوم بعد يوم.وأكد والد الطفل عبر صفحته على" الفيس بوك " ان ابنه بحاجه الى تحويله عاجله مشيرا الى ان من الصباح لاخر النهار وهو يركض وبجري وبترجى فلان وفلان واولي الامر هدا بيقول هدي مش اختصاصي وهدي اختصاص الجهة الفلانيه، متسائلا لمن واحد بيكون رجله مبتورة بيطلعوه على تركيا؟.