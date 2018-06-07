شؤون فلسطينية

الاحتلال يستبق العشرة الأواخر بأعمال عربدة واعتقال للمصلين بالأقصى

الاحتلال يستبق العشرة الأواخر بأعمال عربدة واعتقال للمصلين بالأقصى
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استبقت قوات الاحتلال الأيام العشرة الأواخر بشهر رمضان الكريم بعملية مدبرة ومُعدّة مسبقاً مارست خلالها، أعمال عربدة هدفها إرهاب وترويع المصلين وفرض أمر واقع وجديد بالسماح لاقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد في هذه الأيام الفضيلة، وغير مسبوق العمل به في هذه الأيام من شهر رمضان.

ووفق موقع (القدس أون لاين)، فقد قال: إن ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم، عقدت مطلع الأسبوع اجتماعا لها دعت فيه لاقتحامات واسعة للمسجد أمس الثلاثاء، 20 رمضان، "لكسر فكرة إغلاق الأقصى في وجه المستوطنين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان".

وكانت قوات الاحتلال هاجمت أمس حلقة علم وذكر أمام الجامع القبلي بالمسجد الاقصى واعتقلت 15 مُصلياً بعدما اعتدت عليهم بالضرب والدفع، واقتادتهم الى مركز تحقيق تابع لها في منطقة "باب السلسلة" بالبلدة القديمة قريب من الأقصى.

وحسب أحد حراس المسجد، فإن عناصر قوات الاحتلال والوحدات الخاصة وخلال اقتحامهم لساحات المسجد وتوفير الحماية للمستوطنين، تعمدوا مهاجمة الفلسطينيين والاعتداء على المصلين في ساحات المسجد القبلي، حيث كانوا يتلون القرآن الحكيم.

في الوقت نفسه، واصلت عصابات المستوطنين اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى وسط غضب واسع من المصلين.

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