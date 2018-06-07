شؤون فلسطينية

ارزيقات: نسبة الشجارات العائلية في شهر رمضان هذا العام ارتفعت إلى 23%

ارزيقات: نسبة الشجارات العائلية في شهر رمضان هذا العام ارتفعت إلى 23%
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت نسبة الشجارات العائلية في محافظات الوطن  خلال فترة الـ 20 يوم من شهر رمضان المبارك بنسبة 23%.

بدوره، افاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة بوقوع شجارات واعتداءات على مواطنين باعداد كبيرة خلال الـ  20 يوم من شهر رمضان في هذا عام .

ووفقا لاحصائية صادرة عن ادارة العمليات المركزية بالشرطة، بينت ان عدد المشاجرات بلغت 271 مشاجرة و189 اعتداء على مواطنين، نتج عنها 324 اصابة بدون اي جريمة قتل، وقد اختلفت عما كانت عليه في العام الماضي وارتفعت بما نسبته 23% .  

وأوضح ارزيقات أن الشرطة في العام الماضي وقوع 209  شجارات و167 اعتداء نتج عنها مقتل مواطن واصابة 273 .

وناشد ارزيقات، كافة المواطنين التحلي بالصبر وتغليب لغة الحوار والتوجه للقضاء والجهات المعنية في حل الخلافات .

وبين، أن أسباب الشجارات بسيطه ويمكن التغلب عليها بكلمات عديدة، فالاسباب تتلخص في خلافات بين اطفال أو بسبب وقفة مركبه وخلافات بين شباب تتطور لشجارات كبيرة تتدخل العائله بكاملها مما ينتج عنها قتل واصابات واضرار بالممتلكات والمنازل وترويع الاطفال والنساء والشيوخ .

واشار ارزيقات الى ان الشرطة والاجهزة الامنية وضعت خطة للاستجابه السريعه للبلاغات حول الشجارات مما ساهم في السيطرة عليها وتخفيف  التوترات وجرائم القتل خلال هذا الشهر.

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