شؤون فلسطينية

الخميس: أجواء شديدة الحرارة

الخميس: أجواء شديدة الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام  ولطيفة  فوق المرتفعات الجبلية دافئة في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2018/06/08: يستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2018/06/09: يستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2018/06/10: يستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 32-21 32-21 32-21 بيت لحم 32-21 32-21 32-21
رام الله والبيرة 30-20 30-20 30-20 طولكرم 33-22 33-22 33-22
نابلس 34-22 34-22 34-22 قلقيلية 33-22 33-22 33-22
جنين 36-24 36-24 36-24 سلفيت 32-21 32-21 32-21
طوباس 36-24 36-24 36-24 روابي 33-21 33-21 33-21
الخليل 31-20 31-20 31-20 غزه 29-23 29-23 29-23
أريحا 41-28 41-28 41-28 خانيونس 29-23 29-23 29-23
الأغوار الشمالية 39-26 39-26 39-26 رفح 30-22 30-22 30-22

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