الخميس: أجواء شديدة الحرارة

الجمعة 2018/06/08: يستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2018/06/10: يستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-21 32-21 32-21 بيت لحم 32-21 32-21 32-21 رام الله والبيرة 30-20 30-20 30-20 طولكرم 33-22 33-22 33-22 نابلس 34-22 34-22 34-22 قلقيلية 33-22 33-22 33-22 جنين 36-24 36-24 36-24 سلفيت 32-21 32-21 32-21 طوباس 36-24 36-24 36-24 روابي 33-21 33-21 33-21 الخليل 31-20 31-20 31-20 غزه 29-23 29-23 29-23 أريحا 41-28 41-28 41-28 خانيونس 29-23 29-23 29-23 الأغوار الشمالية 39-26 39-26 39-26 رفح 30-22 30-22 30-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الخميس، صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .هذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية دافئة في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .السبت 2018/06/09: يستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: