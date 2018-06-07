الخميس: أجواء شديدة الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
هذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية دافئة في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
السبت 2018/06/09: يستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
يكون الجو اليوم الخميس، صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
هذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية دافئة في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الجمعة 2018/06/08: يستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
السبت 2018/06/09: يستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد 2018/06/10: يستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
|المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
|المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|32-21
|32-21
|32-21
|بيت لحم
|32-21
|32-21
|32-21
|رام الله والبيرة
|30-20
|30-20
|30-20
|طولكرم
|33-22
|33-22
|33-22
|نابلس
|34-22
|34-22
|34-22
|قلقيلية
|33-22
|33-22
|33-22
|جنين
|36-24
|36-24
|36-24
|سلفيت
|32-21
|32-21
|32-21
|طوباس
|36-24
|36-24
|36-24
|روابي
|33-21
|33-21
|33-21
|الخليل
|31-20
|31-20
|31-20
|غزه
|29-23
|29-23
|29-23
|أريحا
|41-28
|41-28
|41-28
|خانيونس
|29-23
|29-23
|29-23
|الأغوار الشمالية
|39-26
|39-26
|39-26
|رفح
|30-22
|30-22
|30-22
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