شؤون فلسطينية

عواد: نعمل كل ما بوسعنا لتزويد مستودعات غزة بالأدوية

عواد: نعمل كل ما بوسعنا لتزويد مستودعات غزة بالأدوية
الدكتور جواد عواد وزير الصحة الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور جواد عواد، وزير الصحة الفلسطيني، أن وزارته، تعمل كل ما في وسعها في خدمة أبناء قطاع غزة، وعلاج الجرحى وتزويد مستودعات الوزارة في غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دوري.

جاء ذلك، خلال إجتماع عقده الوزير عواد، مع القنصل البريطاني العام في القدس فليب هول، حيث بحثا أخر تطورات الوضع الصحي في فلسطين، إضافة الى مناقشة العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالواقع الصحي في قطاع غزة.

وتم خلال اللقاء، بحث ومناقشة وإستعراض الوضع الصحي الفلسطيني والمعايير الصحية، والتحديات التي تواجه النظام الصحي وعلى رأسها الإحتلال الإسرائيلي.

واستعرض وزير الصحة ما تقوم به الوزارة بكوادرها الطبية والصحية والفنية والإدارية، من جهود جبارة، ومساعي حثية لتطوير القطاع الصحي و تقديم أفضل الخدمات الطبية، والتي توجت بالعديد من الإنجازات الضخمة من إنشاء للمشافي، والمراكز الطبية، ورفدها بالأجهزة، والمعدات الطبية اللازمة.

وشدد الوزير عواد إنه لولا دعم ومساندة الرئيس ورئيس الوزراء للقطاع الصحي لما حقق هذه الإنجازات الضخمة، وأن مشروع مركز خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعه النخاع، ومستشفى هيوغوشافير للعيون من أكبر الشواهد على ذلك.

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