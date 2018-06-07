غزة: قافلة أميال من الابتسامات تلتقي وزير الأشغال وتُقدم مساعدات للصحة

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد قافلة أميال من الابتسامات برئاسة منسق القوافل الدكتور عصام يوسف، وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية مفيد الحساينة، وتناقشوا حول الواقع الإنساني في قطاع غزة في ظل الحصار والأزمات الأخيرة.كما زار الوفد مجمع الشفاء الطبي، والتقى وكيل وزارة الصحة في غزة الدكتور يوسف أبو الريش، وتفقد إشكاليات وأزمات القطاع الصحي، واطلع على واقع المعاناة، وقدم مساعدات ومستلزمات طبية، إلى جانب زيارته جرحى مسيرة العودة الكبرى.وقال يوسف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الزيارة أمس الأربعاء: "إن مهمة الوفد إنسانية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده في غزة".وأضاف: "سنبذل كل ما نستطيع، ولن نقف متفرجين، وسنكون إلى جانب شعبنا أينما وجد، وهو الدور المطلوب منا".ووجه يوسف التحية للشعب الفلسطيني المُنتفض ضد الحصار والظلم والاحتلال، وخص بالتحية المشاركين في مسيرة العودة، الذين يضحون من أجل وطنهم وقضيتهم وعودتهم.وشدد على أن هذه الوفود، جاءت من دول مختلفة في العالم؛ لتقول للشعب الفلسطيني "نحن معكم في فلسطين والقدس والضفة الغربية".وأكد يوسف، أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للكيان الإسرائيلي وسيواصل نضاله حتى الحرية، معتبراً أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن القدس عاصمة دولة الاحتلال زائل، وأن القدس وفلسطين باقية.