التربية و"العربية الأمريكية" تعززان تعليم البدو بمنح دراسية

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ورئيس الجامعة العربية الأمريكية ،أ. د علي زيدان أبو زهري، تخصيص عشر منح دراسية لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" القاطنين في المضارب البدوية، للالتحاق بالجامعة؛ تأكيداً على تعزيز تعليم الطلبة البدو، وضمان التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.وفي هذا السياق، أكد صيدم، أن هذه الخطوة تبرهن على حرص الوزارة واهتمامها بما تتبناه من خطوات لدعم الطلبة القاطنين في المضارب البدوية، وتعزيز حصولهم على فرص لإكمال تعليمهم وإسنادهم، خاصة في ظل التحديات التي يواجهونها نتيجة ممارسات الاحتلال، واستهدافه لهذه التجمعات عبر محاولات التجهيل والتطهير والتهجير القسري، شاكراً الجامعة ورئيسها ورئيس مجلس إدارتها على هذه اللفتة، التي تحمل عدة دلالات تؤكد على الانتصار للقيم الوطنية.وأشار صيدم إلى أن هذه المنح تنسجم مع ما تبنته الوزارة من استحداث لمدارس التحدي في المناطق النائية والمهمشة والمهددة بالمصادرة، مؤكداً أن هذه المنح تستند بمعيارها الأساسي على إثبات مكان الإقامة.بدوره، أكد أبو زهري، أن الجامعة فخورة بهذه الخطوة، منوهاً إلى أنه سيتم وضع المعايير الخاصة بالمنح قريباً، ومن ضمنها إثبات مكان السكن بالتنسيق مع الوزارة؛ ليكون بإمكان الطلبة التقدم لهذه المنح فور إعلان النتائج، مشيراً إلى أن هذه المنح تتقاطع والرسالة التي تتبناها كل من الوزارة والجامعة في توفير تعليم لا يستنثي أحداً؛ وبما يضمن تحقيق الغايات المنشودة من هذه المنح.