شؤون فلسطينية

غداً الجمعة.. هنية يُطلق حملة "شكراً الأرجنتين وميسي" في غزة

غداً الجمعة.. هنية يُطلق حملة "شكراً الأرجنتين وميسي" في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أنه ينوي إطلاق حملة شكر لمنتخب الأرجنتين، وقائده ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، بعد قرارهم إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة السبت المقبل في القدس.

وأشار هنية إلى أن الحملة، ستوجه عبارات الشكر لمنتخب الأرجنتين ونجومه، ولكل أحرار العالم، الذين يقفون بجوار الحق الفلسطيني، مبينًا أنه سيجري تعليق جداريات كبيرة في ميادين عامة بغزة؛ تقديرًا لقرار نجوم المنتخب الأرجنتيني.

وقال: "سيجري توجيه رسالة شكر للأرجنتين من مخيم العودة خلال فعاليات مليونية القدس يوم الجمعة المقبل".

وأكد هنية أن هذا الانتصار الرياضي، رسالة للاحتلال بأنه لا يمكن أن يأخذ بالغطرسة والقوة كل شيء، ولا يمكن للباطل أن ينتصر على الحق.

ولفت إلى أن الاحتلال حاول من إقامة تلك المباراة تلميع صورته وتغيير صورة الإجرام من خلال الرياضة، وإثبات أن القدس عاصمة لإسرائيل، موجهاً شكره لرئاسة اتحاد الكرة الفلسطيني، والاتحادات العربية والدولية، وجامعة الدول العربية، وأحرار العالم، وحملة المقاطعة، والشعب الفلسطيني، الذي خرج للتظاهر في كل أماكن تواجده، وذلك لدورهم في إحباط المخطط الإسرائيلي الخطير.

كما وجه رسالة شكر وتقدير إلى نجم الأرجنتين الأول ليونيل ميسي، وكافة زملائه في صفوف المنتخب.

وفي سياق آخر، تمنى هنية التوفيق للمنتخب الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وأن تنجح الأرجنتين في حصد الأصوات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.

وأعلن هنية عن عزمه وضع شاشات عرض كبيرة في الميادين العامة في غزة؛ كي يشاهد الجمهور الفلسطيني لقاءات الأرجنتين في المونديال، في ظل الانقطاع المتواصل للكهرباء.

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