إصابة شاب برصاص الاحتلال في النبي صالح

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، مساء أمس الأربعاء، خلال المواجهات، التي اندلعت عقب تشيع جثمان الشهيد عز الدين التميمي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.وأكد محمد التميمي الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان، ان الشاب أصيب في رأسه، ووصفت حالته بالمتوسطة، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما جاء على وكافة (وفا).يذكر، أن جنود الاحتلال، كانوا قتلوا صباح أمس الأربعاء، الشاب عز الدين التميمي (21 عاماً) بعد أن أطلقوا الرصاص الحي باتجاهه من مسافة قريبة، ومنعوا إسعافه لفترة من الزمن، قبل أن يستشهد.