مسؤول أمريكي: إدارة ترامب لن تقبل بقيام دولة فلسطينية إرهابية

رام الله - دنيا الوطنهاجم رودي جيولياني، مساعد ومحامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة الفلسطينية، مُحملًا إياها مسؤولية الجمود الذي يطغى على عملية السلام.ووفق ما قال جيولياني، أمام مؤتمر سوق رأس المال الذي تنظمه صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية في تل أبيب: "لا يوجد الكثير مما يمكن أن تفعله إسرائيل لتحقيق سلام واقعي في النهاية إلا الدفاع عن نفسها، وتأكيد أنها لا يمكن أن تعيش إلى جوار دولة إرهابية".وختم محامي ترامب، حديثه قائلًا: "لا نريد دولة فلسطينية إرهابية، يتدرب فيها الشباب على أن يقتلوك ويقتلوني، وإدارة ترامب لن تقبل بذلك"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة (القدس) المحلية.