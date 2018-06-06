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بعد أيام من غرق مركب للمهاجرين.. إقالة وزير الداخلية التونسي

بعد أيام من غرق مركب للمهاجرين.. إقالة وزير الداخلية التونسي
وزير الداخلية لطفي براهم
رام الله - دنيا الوطن
أقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، وزير الداخلية لطفي براهم، من منصبه بعد أيام من حادثة غرق مركب للمهاجرين في سواحل جزيرة (قرقنة).

ووفق وسائل إعلام تونسية، فإنه يبدو أن إقالة براهم ترتبط بحادثة غرق مركب المهاجرين في جزيرة قرقنة ليل السبت/ الأحد الماضي، والذي أودى بحياة 66 مهاجرًا في حصيلة غير نهائية.

إلى ذلك، قال بيان لرئاسة الحكومة: إن الشاهد، أعفى براهم من منصبه، وكلف وزير العدل غازي الجريبي، بتولي المنصب بالنيابة، إلى حين إجراء تعديل وزاري جزئي.

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