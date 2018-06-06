أولمرت: عدد القتلى بغزة أمر محزن ويجب التعامل بطريقة لا تعرضنا للخطر





وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير العلاقة مع غزة بطريقة لا تُعرض إسرائيل للخطر".

رام الله - دنيا الوطنقال ايهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: "إن عدد القتلى في غزة أمر محزن، وبالتالي يجب علينا التفكير في أعمال أقل عنفاً"، بحسب ما نقلته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.