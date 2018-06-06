اندلاع حريق في فندق مكوّن من 12 طابقًا في لندن

رام الله - دنيا الوطناندلع حريق ضخم فى فندق مكون من 12 طابقاً، في منطقة (نايتس بريدج) بالعاصمة البريطانية لندن.ووفق طواقم مكافحة الحرائق في لندن فقد قالت على موقع (تويتر): "لدينا الآن 20 سيارة إطفاء، ونحو 120 من رجال الإطفاء وأفراد يواجهون حريقاً على سطح فندق في (نايتسبريدج)".وأضافت إدارة الإطفاء أنها تلقت أكثر من 35 مكالمة بسبب الحريق، ولا يزال سبب الحريق غير معروف بعد، فيما أظهرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة كثيفة من الدخان الأسود المتصاعد من سطح المبنى.وذكرت، أن الأطباء لم يعالجوا أي مرضى، لكنهم مكثوا في "مكان الحادث كإجراء احترازي".